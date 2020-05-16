بيروت ـ وكالات: أجرى فريق طبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بالعاصمة اللبنانية بيروت، عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس كورونا، تحت إجراءات احترازية مشددة في غرفة عمليات طوارئ ، بالتعاون مع فريق طب الأطفال والطاقم الطبي والتمريضي في طوارئ الكورونا. وكانت المريضة قد نقلت إلى المستشفى بعد أن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس عن طريق الفحوصات الروتينية المتبعة التي يتم إجراؤها قبل الولادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولادة قيصرية ناجحة لمصابة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.