متلازمة مرتبطة بكورونا.. والفيروس لا ينتقل عبر العملات المعدنية أو الأوراق النقدية

- أميركا تبحث إتاحة اللقاح بالمجان وبريطانيا تؤكد توفيره عالميا

ـ 4 دراسات للعلاج في السعودية.. وقطر تدشن مستشفى ميدانيا

ـ ارتفاع حالات التعافي في الكويت والبحرين ـ 21 إصابة جديدة في اليمن.. وبروتوكول علاجي جديد في مصر

ـ رحلات الإجلاء مستمرة في لبنان.. و45 إصابة جديدة في المغرب

ـ إجراءات لتخفيف القيود في إيران.. والوفيات تقترب من 90 ألفا بأميركا

ـ حجر صحي للقادمين الى أيرلندا.. وارتفاع الوفيات بفرنسا

ـ إيطاليا تفتح حدودها أمام السياح.. والإصابات تتجاوز 230 ألف بإسبانيا

ـ النمسا تخطط لفتح المسارح والسينما.. وحظر تجول في 15 ولاية بتركيا

ـ 9200 إصابة جديدة في روسيا.. وتايلاند بلا إصابات جديدة

ـ مخاوف من انتشار الفيروس مجددا بـ(ووهان) الصينية.. والهند تتجه لتمديد الإغلاق

ـ كمبوديا تعلن تعافي جميع المصابين.. والبرتغال تعيد فتح الشواطئ

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

قالت منظمة صحية إقليمية إن أعراض التهاب متلازمة مهددة للحياة ومرتبطة بمرض “كوفيد 19″ أصابت 230 طفلا في أوروبا وأودت بحياة اثنين أحدهما في بريطانيا والآخر في فرنسا. وأثارت التقارير عن المتلازمة التي تصيب الأطفال مخاوف من احتمال أن يشكل الفيروس خطرا على الصغار بدرجة أكبر مما كان يُعتقد في بادئ الأمر. وحثت منظمة الصحة العالمية الأطباء في أنحاء العالم على التأهب لكنها حذرت من أن ارتباط المتلازمة بـ”كوفيد 19″ لا يزال غير واضح. وتشترك الحالة التي يطلق عليها اسم متلازمة الالتهاب متعددة الأنظمة لدى الأطفال في الأعراض مع الصدمة السامة ومرض كاواساكي ومنها الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد وأيضا مشاكل في القلب في الحالات الشديدة. من جهة أخرى، كشفت منظمة الصحة العالمية، حقيقة انتقال فيروس كورونا المستجد عبر العملات. وقالت المنظمة عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، إنه “لا يوجد حاليا، أي دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق العملات المعدنية أو الأوراق النقدية”. وأضافت الصحة العالمية “ولكن: لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك أو وجهك أثناء تداول المال أو بعد تداوله”.

الى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يبحث إمكانية إتاحة عقار ضد فيروس كورونا مجانا. وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان العقار سيكون بالمجان قال ترامب “نبحث ذلك، بالفعل”. مضيفا، إن الحكومة الأميركية ستستثمر في أفضل اللقاحات المرشحة لعلاج الفيروس وأنه جرى إعداد قائمة تضم 14 لقاحا واعدا مع إمكانية تقليص القائمة. من جهته، قال عالم بريطاني يشارك في قيادة جهود تطوير لقاح للفيروس إن اللقاح الذي ينتظره العالم بشدة إذا ثبت نجاحه سيتم تسعيره بحيث يمكن الحصول عليه على أوسع نطاق ممكن، وسيجري تصنيعه على نطاق كبير لخفض التكلفة وزيادة المعروض. وقال أدريان هيل، مدير معهد جينر في جامعة أوكسفورد والذي يتعاون مع شركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية لتطوير اللقاح، إن ضمان توزيع اللقاح على نطاق واسع وخفض التكلفة كان أمرا أساسيا للمشروع منذ البداية.

Advertisements

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن المملكة ستطبق 4 دراسات وبروتوكولات علاجية، سبق أن أعلنتها لعلاج الحالات المسجلة لديها من فيروس كورونا. وأضافت الوزارة أن من بين تلك البروتوكولات العلاجية عقار ريمديسيفير الذي أُعلن استخدامه لعلاج حالات كورونا في اليابان. من جهتها، دشنت وزارة الصحة القطرية مستشفى ميدانيا جديدا في مدينة الريان يتسع لـ500 سرير لاستقبال المصابين من جميع الجنسيات الذين يمرون عبر مرحلة التعافي من فيروس كورونا. من جهتها، أعلنت دولة الكويت شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 3843 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة البحرينة عن تعافي 113 حالة إضافية، وتسجيل 72 حالة إصابة جديدة بالفيروس منها 47 حالة لقوى عاملة وافدة، و25 حالة لمخالطين لحالات قائمة. الى ذلك، نقلت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا في اليمن عن الحكومة الشرعية إنها سجلت 21 حالة إصابة جديدة بالفيروس وثلاث وفيات، وذلك في محافظاتي عدن وحضرموت. وفي مصر قال المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة محمود علم الدين إن “هناك بروتوكولا علاجيا جديدا يتم تجريبه حاليا بواسطة اللجنة الصحية العليا بوزارة الصحة المصرية، مضيفا أن البروتوكول فيه دواءين متوافرين في السوق، وتكلفتهم قليلة جدا”. وأكد علم الدين أن جزءا من هذا البروتوكول، يعمل كمضاد للفيروسات وجزء آخر يزيد رده فعل الجهاز المناعي. وقد سجلت مصر 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة. وفي لبنان وصلت مساء امس الأول إلى مطار رفيق الحريري الدولي، سبع طائرات تابعة لشركة “طيران الشرق الأوسط” على متنها اللبنانيون العالقون، وذلك وفقا للشروط التي كانت قد أعلنت عنها الشركة سابقا، وضمن المرحلة الثالثة لخطة الإجلاء التي وضعتها الحكومة اللبنانية. في السياق، أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 6652.

دوليا، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، تخفيف بعض الإجراءات المفروضة بسبب وباء كورونا، من بينها إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد، وإعادة فتح المطاعم بعد انقضاء شهر رمضان، فضلًا عن عودة الأنشطة الرياضية بدون جمهور. بدورها، سجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1412121 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تقترب الوفيات من 90 ألف حالة بعد تسجيل 2043 حالة جديدة. بدوره، قال رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار إن بلاده ستلزم جميع المسافرين القادمين بتقديم عناوين الأماكن التي سيعزلون أنفسهم فيها لمدة 14 يوما بعد أن كانت قد طلبت مثل هذه التفاصيل في السابق لكنها لم تكن تلزم القادمين بها. في حين قالت السلطات الصحية في فرنسا إنها سجلت 104 وفيات جديدة بفيروس كورونا مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 27529 لتبقى في المركز الرابع على مستوى العالم. وفي إيطاليا، وافقت الحكومة على مرسوم يسمح بالسفر من وإليها اعتبارا من الثالث من يونيو، في الوقت الذي تتحرك فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا. يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في أسبانيا إلى 230183، طبقا لبيانات جمعتها جامعة “جونز هوبكنز” ووكالة “بلومبرج” للأنباء. وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المانيا زاد 620 حالة إلى 173772. وزاد عدد الوفيات 57 حالة إلى 7881. بينما كشفت النمسا عن خطط تسمح خلال أسبوعين بالبدء في إقامة فعاليات ثقافية بحضور ما يصل إلى 100 شخص مع زيادة العدد إلى ألف اعتبارا من أول أغسطس وذلك في إطار إجراءات لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. الى ذلك، أعلنت تركيا تطبيق حظر تجول في 15 ولاية لمدة 4 أيام. على صعيد متصل، أعلنت روسيا تسجيل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 272043 حالة.

وفي الصين، كثفت مدينة ووهان حملة‭ ‬كبيرة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد لكن بعض سكانها الذين تجمعوا عند مراكز الفحص عبروا عن قلقهم من أن ذلك الإجراء نفسه قد يعرضهم للإصابة بالمرض. الى ذلك، أفاد تقرير إخباري بأن الهند قد تمدد الإغلاق المفروض على نطاق واسع لمدة أسبوعين آخرين حتى 31 مايو. في حين لم تسجل تايلاند أي إصابات أو وفيات بفيروس كورونا المستجد بينما إعادة فتح الشركات وتخفيف القيود التي فرضتها لاحتواء الجائحة. وفي ماليزيا اعلنت السطات الصحية تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6872.

بدورها، قالت وزارة الصحة في كمبوديا إن آخر مريضة بفيروس كورونا المستجد تعافت وغادرت المستشفى، لتصبح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بلا أي إصابات، لكنها حثت مواطنيها على الاستمرار في توخي الحذر. وفي البرتغال قال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إن بلاده ستعيد فتح شواطئها في السادس من يونيو وحث الجمهور على حيازة تطبيق ليعرفوا منه ما إذا كان الشاطئ المفضل لديهم مليئا أم فيه متسع.