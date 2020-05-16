واشنطن تستأنف جزئيا تمويل منظمة الصحة العالمية

واشنطن ـ رويترز:ذكرت فوكس نيوز نقلا عن مسودة رسالة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا. وجاء في الرسالة بحسب فوكس نيوز أن إدارة ترامب “ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة” لمنظمة الصحة العالمية.

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