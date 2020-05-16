مظاهرات في سويسرا احتجاجا على إجراءات كورونا

فرّقت الشرطة السويسرية، السبت، متظاهرين نظموا تجمعات في عدة مدن، من بينها العاصمة برن حيث تجمعوا قرب مقر الحكومة للاحتجاج على تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وأودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 1600 شخص من إجمالي 8,5 ملايين نسمة، ويمنع في سويسرا أيّ تجمع يضم أكثر من خمسة أشخاص، وإن كان عفويا.

لكن منذ مطلع مايو/ أيار، تزايدت الدعوات إلى التظاهر على غرار ما يحصل في دول أخرى، وجرت تظاهرتان سابقتان في برن.

والسبت، وقعت احتجاجات في عدة مدن سويسرية، وفي برن، أغلقت الشرطة مدخل القصر الفدرالي الذي يضم مقر الحكومة والبرلمان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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واعتبر متظاهرون أن تدابير الاغلاق تنتهك حقوقهم الأساسية، وأوقفت الشرطة عشرات منهم، ووضعتهم في عربات خاصة.

وحاول عشرات المتظاهرين الآخرين التجمع في ضواحي برن، وطوّقت الشرطة نحو عشرين منهم، رفضوا الامتثال لها ودققت في هوياتهم.

وفي زوريخ، حاول نحو مئة شخص التظاهر قبل أن تفرقهم الشرطة، وتجمع في بازل أيضا نحو مئة شخص أمام مقر البلدية، ثم تفرقوا بعدما دققت الشرطة في هويات بعضهم، وفق وكالة "آي تي إس" السويسرية.

وبدأت سويسرا في 27 أبريل/ نيسان تخفيف تدابير الحجر التي لم تكن صارمة على غرار قيود فرضتها دول أوروبية أخرى.

وأعادت المدارس والمتاجر والمتاحف فتح أبوابها، مع استمرار تدابير التباعد الاجتماعي.

