الجيش السوري و"هيئة تحرير الشام" يتبادلان الأسرى بريف حلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الجيش السوري وهيئة تحرير الشام، السبت، عملية تبادل أسرى في بلدة دارة عزة بريف حلب الشمالي الغربي.



وقال مصدر مقرب من الجيش السوري، طلب عدم ذكر اسمه، إن "عملية تبادل أسرى تمت مع التنظيمات الإرهابية في منطقة دارة عزة بريف حلب الغربي للإفراج عن ضابط وعنصر من قواتنا المسلحة، مقابل الإفراج عن 4 من عناصر التنظيمات الإرهابية".

ونفذت هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة عدة عمليات تبادل مع الجيش السوري في ريف حلب الشرقي والشمالي، كان آخرها الشهر الماضي حيث تم مبادلة عناصر من حزب الله اللبناني، مقابل معتقلين من فصائل المعارضة في السجون السورية وتم مبادلة العشرات من المعقتلين بين الجانبين خلال العام الماضي بينهم نساء.



وكانت قوات الجيش السوري تصدت، الخميس الماضي، لهجوم عناصر تنظيم داعش الإرهابي في وسط البلاد، يعتبر هو الأعنف منذ ديسمبر الماضي، وقتلت 11 إرهابيا.