آلاف الألمان يتظاهرون ضد قيود كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهر آلاف الألمان، السبت، بعدة مدن للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ونظم محتجون مظاهرات في عدة مواقع بالعاصمة برلين وولاية براندنبرج المحيطة بها، ووصلت نحو 5 آلاف في مدينة شتوتجارت.

وفي ميونيخ، وصل عدد المشاركين في مظاهرة بالمدينة الواقعة جنوبي ألمانيا احتجاجا على قيود كورونا، إلى 1000 شخص قبل بدء المظاهرة، وهو الحد الأقصى المسموح به في مثل هذه التجمعات.

وكان منظمو المظاهرة أبلغوا عن مشاركة 10000 شخص، وقد انتشر العديد من أفراد الشرطة بشكل ملحوظ في ساحة التظاهر.



ومن المقرر أن تشهد بافاريا نحو 70 مظاهرة مطلع الأسبوع الجاري في عدة مدن للتعبير عن الاستياء من الشروط الخاصة بمكافحة كورونا.

وفي برلين، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في وسط العاصمة، وخصصت الشرطة نحو 1000 فرد من أفرادها لتأمين هذه المظاهرات.

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وشهدت ساحة الكسندر وحدها 4 مظاهرات في وقت واحد طوقتها قوات الشرطة الألمانية.

وراعت الشرطة الالممانية ألا يزيد عدد المشاركين في المسيرة الواحدة عن 50 شخصا مع الحفاظ على مسافة تباعد لا تقل عن 1.5 متر.

كما تجمع عشرات الأشخاص في ساحة روزا لوكسمبورج احتجاجا على التعليمات الخاصة بقواعد الصحة العامة.

وحظيت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بإشادة عالمية لإبقائها معدل الوفيات منخفضا، لكنها أذعنت في الأسبوع الماضي لضغوط رؤوساء حكومات الولايات ووافقت على إعادة فتح تدريجية للمدارس والمتاجر والمطاعم وحتى مباريات كرة القدم.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد 620 حالة إلى 173772. وزاد عدد الوفيات 57 حالة إلى 7881.



وسجلت ألمانيا عدد وفيات أقل مقارنة بمعظم جيرانها وخففت الحكومة بالفعل بعض القيود لكن زادت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي تصر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورتها لإبطاء انتشار الفيروس، وملأ المتظاهرون الشوارع للعطلة الأسبوعية الثانية على التوالي.