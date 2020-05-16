أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 16 مايو 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، وسط صعود عالمي لأسعار المعدن الأصفر، وبلغ سعر الذهب "عيار 24" في المملكة نحو 210.58 ريـال (56.05 دولار)، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 184.26 ريال (49.05 دولار).

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 157.94 ريال (42.04 دولار)، بينما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 122.84 ريال (32.70 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودي 6 آلاف و549 ريالا (1743 دولارا)، فيما سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1474 ريالا (392.37 دولار).

عالميا سجل سعر الأوقية 1743.02 دولار أمريكي، مرتفعا بنسبة 0.7% بحلول الساعة 6:55 بتوقيت جرينتش، وفقا لبيانات بلومبرج.

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وتوقع بنك سيتي ريسيرش أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021، بدعم من خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 12 مايو/أيار الجاري إن "أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط".

وعزا الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر إلى إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.

وارتفع الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من 7 أعوام في منتصف أبريل/نيسان الماضي، كما حقق زيادة بنسبة 12% منذ بداية العام.