شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يسقط دروناً تركية.. وإسطنبول تناشد الناتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الليبي، السبت، إسقاط مسيرة تركية في محيط قاعدة الوطية الاستراتيجية الواقعة على بعد 140 كم غرب العاصمة طرابلس وحوالي 30 كم على الحدود التونسية، أهم قاعدة عسكرية جويّة غرب البلاد وخاضعة لسيطرة الجيش الليبي.

هذا وتطمح قوات الوفاق المدعومة من تركيا، للسيطرة على هذه القاعدة العسكرية، لتحقيق تقدم ميداني كبير وتفوق عسكري هام، حيث إن السيطرة عليها يعني قطع خطوط الإمدادات الموجهة لقوات الجيش الليبي بالعاصمة طرابلس، خاصة بمدينة ترهونة، وتعني أيضا السيطرة على سماء كامل المنطقة الغربية.

جاء ذلك فيما طالب وزير خارجية تركيا، الناتو بالتدخل لوقف تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس.

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وقال مولود تشاووش أوغلو، في حديث لقناة "A Haber" التلفزيونية المحلية أمس الجمعة، إن "لا بد من وقف حفتر.. وعلى الناتو أن يلعب دوراً هاماً في هذا الصدد".

وأكد أن تركيا "تؤمن بأن الحل الوحيد في ليبيا هو السياسي، ومن أجل ذلك تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار هناك".

مولود تشاوش أوغلو

هذا وتواصل تركيا دعم ميليشيات الوفاق بالمرتزقة، وكشف تقرير سابق لموقع "المونيتور" Al-Monitor عن أن تركيا تجند مراهقين سوريين وترسلهم إلى ليبيا، ضمن مجموعات المرتزقة التي تدعم من خلالها ميليشيات حكومة الوفاق.

وبدأت تركيا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي، قال المرصد إن عددهم تجاوز 8000 مقاتل، فضلاً عن آلاف ممن يتلقون التدريب حالياً وينتظرون إلحاقهم بجبهات القتال المختلفة في ليبيا.