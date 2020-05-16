الصحة الإماراتية: تسجيل 4 وفيات و796 إصابة جديدة بكورونا و603 حالات شفاء

كشفت المتحدّثة الرسميّة عن حكومة ​الإمارات​، آمنة الضحاك الشامسي، أنّه "تمّ إجراء 35,735 فحصًا جديدًا تمّ الكشف من خلالها عن 796 إصابة جديدة بمرض "​كوفيد 19​" من جنسيّات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة 22,627 حالة حتّى الآن؛ وهذا العدد يشمل الحالات كافّة الّتي تتلقّى العلاج وكذلك الحالات الّتي تماثلت للشفاء والوفيات".

وأعلنت في مؤتمر صحافي حول مستجدّات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض "كوفيد 19"، "ارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 7931 حالة، بعد تسجيل 603 حالات شفاء جديدة لمصابين بـ"​كورونا​" وتعافيها التام من أعراض المرض وتلقّيها الرعاية الصحيّة اللّازمة".

ولفتت الشامسي إلى أنّه "تمّ تسجيل 4 حالات وفاة من جنسيّات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجّلة في الدولة 214 حالة. ومع هذه الحالات، يصبح عدد حالات الإصابة بالفيروس الّتي ما زالت تتلقّى العلاج، 14,482 حالة من جنسيّات مختلفة".