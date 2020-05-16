زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة في غرب كندا

ضرب ​زلزال​ بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، منطقة في مقاطعة ألبرتا على الجهة الغربية لدولة كندا، حسبما أفادت الوكالة الجيولوجية في ​الولايات المتحدة الأميركية​، مشيرةً إلى أن "بؤرة الزلزال الذي وقع في تمام الساعة 13:37 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) كانت تقع على مسافة 29 كلم جنوب شرقي قرية غراند كاش في مقاطعة ألبرتا الكندية، على عمق 9.1 كلم".

و لم ترد تقارير على الفور عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا، كما لم يصدر أي إنذار باحتمال حدوث أمواج ​تسونامي​.