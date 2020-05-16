زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة في غرب كندا

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، منطقة في مقاطعة ألبرتا على الجهة الغربية لدولة كندا، حسبما أفادت الوكالة الجيولوجية في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرةً إلى أن "بؤرة الزلزال الذي وقع في تمام الساعة 13:37 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) كانت تقع على مسافة 29 كلم جنوب شرقي قرية غراند كاش في مقاطعة ألبرتا الكندية، على عمق 9.1 كلم".
و لم ترد تقارير على الفور عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا، كما لم يصدر أي إنذار باحتمال حدوث أمواج تسونامي.
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