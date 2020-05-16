تسجيل حصيلة 6000 إصابة و207 وفيات في مولدوفا

ارتفع عدد حالات الإصابة المكتشفة ب​فيروس كورونا​ في ​مولدوفا​، بمقدار 189 ليصل إلى 5934 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 207 أشخاص، لافتةً إلى أنه "تم علاج 2344 شخصا".

وفرضت سلطات مولدوفا حالة الطوارئ في مجال الرعاية الصحية، في 16 مايو لمدة 30 يوما. وعلقت هذه الجمهورية الحركة الجوية مع جميع البلدان، كما تم إغلاق الحدود البرية الدولية، كما وحظرت تنظيم الفعاليات الثقافية والدينية وأوقفت الدراسة في المدارس والجامعات، وفرضت كذلك على السكان ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة.

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