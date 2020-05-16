تسجيل 67 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في ​العراق​ اليوم، عن تسجيل 67 إصابة وأربع وفيات ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها فحصت 3100 شخص في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 146594، و سجلت 67 إصابة في محافظات ​بغداد​ و​البصرة​، و​كركوك​، و​ذي قار​، و​نينوى​".

وأشار بيان ​وزارة الصحة العراقية​ إلى أنه "تم تسجيل 37 حالة شفاء و أربع وفيات"، مشيرا إلى أن "مجموع الإصابات 3260، و الشفاء 2126، و الوفيات 121".