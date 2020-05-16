تسجيل 67 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم، عن تسجيل 67 إصابة وأربع وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها فحصت 3100 شخص في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 146594، و سجلت 67 إصابة في محافظات بغداد والبصرة، وكركوك، وذي قار، ونينوى".
وأشار بيان وزارة الصحة العراقية إلى أنه "تم تسجيل 37 حالة شفاء و أربع وفيات"، مشيرا إلى أن "مجموع الإصابات 3260، و الشفاء 2126، و الوفيات 121".
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