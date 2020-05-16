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تسجيل 67 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا في العراق

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في ​العراق​ اليوم، عن تسجيل 67 إصابة وأربع وفيات ب​فيروس ​ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها فحصت 3100 شخص في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 146594، و سجلت 67 إصابة في محافظات ​بغداد​ و​البصرة​، و​كركوك​، و​ذي قار​، و​نينوى​".

وأشار بيان ​وزارة الصحة العراقية​ إلى أنه "تم تسجيل 37 حالة شفاء و أربع وفيات"، مشيرا إلى أن "مجموع الإصابات 3260، و الشفاء 2126، و الوفيات 121".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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