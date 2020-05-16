وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة و89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في ​وزارة الصحة المغربية​، محمد اليوبي، "تسجيل 89 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في المغرب إلى 6741 حالة".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "عدد حالات الوفاة ارتفع خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى 192، بعد تسجيل حالتين جديدتين"، لافتًا إلى أنّ "نسبة الإماتة انخفضت إلى 2,8 في المئة".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية، بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".