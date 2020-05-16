أعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، "تسجيل 89 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في المغرب إلى 6741 حالة".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "عدد حالات الوفاة ارتفع خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى 192، بعد تسجيل حالتين جديدتين"، لافتًا إلى أنّ "نسبة الإماتة انخفضت إلى 2,8 في المئة".
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية، بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة و89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.