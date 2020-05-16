تسجيل 491 إصابة جديدة بكورونا في مصر ليرتفع العدد إلى 11719 إصابة

أفاد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام في مصر خالد مجاهد، بتسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 11719. ويمثل هذا العدد ارتفاعا كبيرا جديدا لمعدل الإصابات بالفيروس على أساس يومي، حيث سجلت في مصر حسب إحصائية يوم 14 مايو 398 حالة، وفي 15 مايو 399.

وأشار مجاهد إلى أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​".

وذكر مجاهد أن حصيلة الوفيات ارتفعت بواقع 20 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في مصر إلى 612.