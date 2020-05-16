تسجيل 153 وفاة بكورونا في إيطاليا بأدنى حصيلة يومية منذ 9 آذار

سجلت هيئة الدفاع المدني في ​إيطاليا​ 153 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ وهي الأدنى منذ 9 آذار، مما عدد الوفيات إلى 31763، أما حصيلة ​الإصابات​ الجديدة فبلغت 875، ليصل العدد الإجمالي إلى 224760 إصابة.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 72070 إلى 70187، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 808 إلى 775 حالة. كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 2605 حالات، حيث العدد إلى 122810 أشخاص.