حكومة فلسطين: حظر كامل بالأراضي الفلسطينية بعيد الفطر بسبب كورونا

أعلن رئيس وزراء فلسطين محمد اشتيه عن أن حكومته قررت حظر حركة المواطنين في المدن والقرى والمخيمات في الأراضي الفلسطينية، خلال فترة عيد الفطر المقبل، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشار اشتيه إلى أنه "اعتبارا من مساء الجمعة القادم، ستمنع الحركة بالكامل في المدن والقرى والمخيمات حتى مساء الاثنين، مع إغلاق كافة المرافق باستثناء المخابز والصيدليات، وتقرر فتح المحال التجارية ضمن ساعات العمل اليومية من الآن وحتى يوم الجمعة القادم"، مشددا على أن الحكومة، "ستدرس بعد يوم الثلاثاء، برنامجا لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد العيد".
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