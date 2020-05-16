تسجيل 6 حالات وفاة جديدة و192 إصابة بفيروس "كورونا" في الجزائر

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في ​الجزائر​، "ارتفاع إجمالي وفيات الجزائر جراء تفشّي فيروس "كورونا" المستجد، إلى 542 حالة، بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وبالتالي بلغ عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد 6821 حالة"، لافتةً إلى "إحصاء 138 حالة الشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3409 أشخاص".