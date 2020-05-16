احتراق عشرات دونمات الحقول الزراعية إثر اقتتال موالين لتركيا بريف الحسكة

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء عن "احتراق عشرات الدونمات من حقول ​القمح​ و​الشعير​ ب​ريف الحسكة​ جراء الحرائق التي افتعلتها التنظيمات الموالية للنظام التركي في إطار الصراعات المتصاعدة فيما بينها لاقتسام مناطق النفوذ والسيطرة على الحقول المزروعة بمحصولي القمح والشعير".

وأشارت إلى أن "مجموعات من ما يسمى ​فيلق الرحمن​ والسلطان مراد وأحرار الشرقية وفرقة المعتصم الموالية للنظام التركي هي التي افتعلت تلك الحرائق، حيث يقدمون أحياناً على إطلاق الرصاص المتفجر باتجاه الحقول المزروعة بالقمح والشعير في القرى الآمنة المجاورة لمناطق سيطرتهم لإشعال النار فيها وإحراقها لإرهاب أهلها الذين لم يقدموها للتنظيمات".