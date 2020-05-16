أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، أنّ "أساس الملف التربوي تأمين استمراريّة المدارس، لكن لا استمرار لتلك المدارس إن لم يُسدّد الأهالي الأقساط المدرسية، وإن لم يتقاضى المعلّمون رواتبهم".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "المدارس بصدد تحضير كتاب توضيحي حول الموازنات، وتقديمه إلى وزارة التربية والتعليم العالي"، نافيًا "قدرة المدارس على دفع الرواتب للأساتذة، في ظلّ عدم الحصول على الأقساط".
كانت هذه تفاصيل خبر الأب عازار: لا استمرار للمدارس إن لم تُسدد الأقساط ويتقاضى المعلمون رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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