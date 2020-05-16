الأب عازار: لا استمرار للمدارس إن لم تُسدد الأقساط ويتقاضى المعلمون رواتبهم

أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، أنّ "أساس الملف التربوي تأمين استمراريّة المدارس، لكن لا استمرار لتلك المدارس إن لم يُسدّد الأهالي ​الأقساط المدرسية​، وإن لم يتقاضى المعلّمون رواتبهم".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "المدارس بصدد تحضير كتاب توضيحي حول الموازنات، وتقديمه إلى ​وزارة التربية والتعليم العالي​"، نافيًا "قدرة المدارس على دفع الرواتب للأساتذة، في ظلّ عدم الحصول على الأقساط".