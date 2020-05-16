أكّدت مصادر في ​وزارة الخارجية الأميركية​ لقناة الـ"MTV"، أنّ "​الجيش اللبناني​ سيبقى خطًّا أحمر عند إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، رغم أنّ بعض كبار المسؤولين في "​البيت الأبيض​" يحاولون زجّه في خانة التواطؤ مع "​حزب الله​" . إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بالخارجية الأميركية للـMTV: الجيش اللبناني سيبقى خطا أحمر عن إدارة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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