إنتشال جثتي فتيين قضيا غرقًا في بركة للري في كفرعقاب

إنتشلت ​وحدة الإنقاذ البحري​ جثتَي فتيَين من التابعية السورية يبلغان من العمر 14 و17 عامًا، غرقا في بركة للري على عمق 8 أمتار في بلدة كفرعقاب في أعالي ​المتن​.

وحضر إلى المكان عناصر من ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، وبدأت التحقيقات لمعرفة الملابسات.