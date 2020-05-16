إنتشلت وحدة الإنقاذ البحري جثتَي فتيَين من التابعية السورية يبلغان من العمر 14 و17 عامًا، غرقا في بركة للري على عمق 8 أمتار في بلدة كفرعقاب في أعالي المتن.
وحضر إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، وبدأت التحقيقات لمعرفة الملابسات.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتشال جثتي فتيين قضيا غرقًا في بركة للري في كفرعقاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.