الجيش: تسجيل خروقات بحرية لزوارق حربية اسرائيلية

أصدرت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ بيانا أشارت فيه إلى أنه "خرق زورق حربي إسرائيلي، بتاريخ 15/ 5/ 2020 الساعة 18.07، المياه الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 220 متراً ولمدة دقيقتين. وبتاريخ 16/ 5/ 2020 الساعة 8.29، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 111 متراً، ولمدة دقيقتين. تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

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