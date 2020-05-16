معلومات الـLBCI: مؤتمر باسيل سيركز على الرد على اتهامات فرنجية والحريري

أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI" بأنّ "مؤتمر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ غدًا، سيُركِّز على الرد على رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​ الّذي وجّه إليه سلسلة اتهامات في مؤتمره الصحافي الأخير، وعلى الرد على الإتهامات الّتي وجّهها إليه رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​".

ولفتت إلى أنّ "المؤتمر سيتضمّن أيضًا كيفيّة مقابلته موقفي رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ ورئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، من مبادرة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وموقف كلّ منهما من "التيار الوطني"، ومضمونَ لقائه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في عين التينة".