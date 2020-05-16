أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI" بأنّ "مؤتمر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل غدًا، سيُركِّز على الرد على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الّذي وجّه إليه سلسلة اتهامات في مؤتمره الصحافي الأخير، وعلى الرد على الإتهامات الّتي وجّهها إليه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري".
ولفتت إلى أنّ "المؤتمر سيتضمّن أيضًا كيفيّة مقابلته موقفي رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، من مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون وموقف كلّ منهما من "التيار الوطني"، ومضمونَ لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـLBCI: مؤتمر باسيل سيركز على الرد على اتهامات فرنجية والحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.