أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إلى أن "هناك عقوبات تمس الإعلاميين بعدة حالات منها التعرض لرئاسة الجمهورية أو الشتائم لنواب ووزراء ومسؤولين، مشددةً على أنها تعتبر أن "حرية الرأي يجب أن تكون مكرسة بالمطلق، ونحاول تضييق الضوابط لإلغائها في المستقبل".
وأكدت في حديث تلفزيوني أن "وزارة الإعلام بشكلها الحالي لم تعد موجودةً في أي دولة في العالم ويجب خلق هيكلية جديدة متكاملة عبر الغاء الوصاية السياسية".
ولدى سؤالها عن كونها موظفة حكومية سابقة، وراتبها القديم كموظفة والجديد كوزيرة، قالت عبد الصمد: "جمدت موقعي القديم للإحتفاظ بالوظيفة العامة والتدرج والسنين السابقة وتجمد راتبي السابق، والآن أقبض فقط راتبي كوزيرة للإعلام".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد: نحاول تضييق ضوابط عقوبات الإعلاميين تمهيدا لإلغائها مستقبلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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