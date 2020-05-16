غرفة إدارة الكوارث: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان

أعلنت "غرفة إدارة الكوارث" التابعة ل​وزارة​ الصحة​ العامة​، في تقريرها اليومي المتعلّق بمستجدات ​فيروس "​​كورونا​"، أنّ "حتّى اليوم، أُجري 50513 فحص "كورونا"، 902 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 11 إصابة جديدة (5 من المقيمين و6 من الوافدين)، لافتًا إلى أنّ "247 حالات تعافت من هذا المرض".

وأشارت إلى أنّ "الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 25.87%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر"، مبيّنةً أنّ "94% من الحالات الّتي ثبتت إصابتها بـ"كورونا" هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والفلسطينية".

وذكرت الغرفة أنّ "الأقضية الّتي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس "كورونا"، جاءت كالتالي:

- المتن 156 إصابة

- بيروت 134 إصابة

- كسروان 89 إصابة

- بعبدا 77 إصابة

- بشري 73 إصابة

- عكار 60 إصابة

- جبيل 52 إصابة

- زغرتا 46 إصابة

- الشوف 29 إصابة

- عاليه 25 إصابة

- البترون 23 إصابة

- صور 22 إصابة

- طرابلس 20 إصابة

- المنية الضنية 18 إصابة

- بعلبك 16 إصابة

- صيدا 15 إصابة

- زحلة 13 إصابة

- الكورة 8 إصابات

- النبطية 8 إصابات

- جزين 5 إصابات

- بنت جبيل 4 إصابات

- مرجعيون 4 إصابات

- راشيا إصابتان

- قيد التدقيق إصابة واحدة

- الهرمل إصابة واحدة

- البقاع الغربي إصابة واحدة".