الناجحون بوظيفة حارس أحراج ناشدوا الرئيس عون توقيع مرسوم التحاقهم بوظائفهم

لفت الناجحون في مباريات ​مجلس الخدمة المدنية​ لوظيفة حارس أحراج في ملاك ​وزارة الزراعة​، إلى أنّ "بعد انتظار دام لأربع سنوات من تاريخ صدور النتائج، وبعد الوعود الّتي أنهكتنا والظلم الّذي لحق بنا حتّى أتى خبر توقيع مرسوم تعيين من قبل رئيس الحكومة ​حسن دياب​ بمثابة خبر أثلج قلوبنا، وبعد مباركة وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ لنا، بتنا قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بوظيفتنا في انتظار إمضاء رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وإدراجها في ​الجريدة الرسمية​".



وناشد الناجحون، في بيان، الرئيس عون "توقيع مرسوم إنصافنا ونحن أبناؤه الناجحون، فنحن الشباب آمنّا في بلد العلم والكفاءة ووظّفنا طاقاتنا العلميّة، كي نبقى في هذا البلد عبر امتحانات مجلس الخدمة المدنية، وكلّنا حملة شهادات دراسات عليا ومن الأجدى استفادة الدولة من طاقاتنا وخبراتنا".

وناشدوا أيضًا الرئيس عون "توقيع مرسومنا، لنلتحق بوظيفتنا في أقرب وقت ممكن، نظرًا لارتفاع ​درجات الحرارة​ وبدء موسم انتشار ​الحرائق​، خوفًا من نشوب الحرائق الهائلة الكارثيّة كما حصل في العام الماضي، وانتشار الصيد العشوائي والجائر وانشغال المعنيين بجائحة "​كورونا​".