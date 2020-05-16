حزب التوحيد ينفي خبر طلب دياب من وهاب تقديم إخبار حول السنيورة وسوكلين

أكدت أمانة الإعلام في ​حزب التوحيد العربي​ في توضيح لها أن هناك خطأ في الشكل والمضمون حول ما نشره أحد المواقع الإلكترونية اللبنانية، من معلومات يزعم فيها أن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ إستدعى رئيس حزب التوحيد العربي ​وئام وهاب​، وكلّفه بتقديم إخبار بحق رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ و​سوكلين​، موضحة أن الصحيح هو أن "وهاب وضع دياب بجو أنه سيتقدّم بإخبار يتعلق بموضوع سوكلين نتيجة الفروقات الكبيرة في أسعار الكلفة: ففي حين كانت تعالج النفايات سابقاً بكلفة 160 دولار أصبحت اليوم تكلّف 59 دولار، وذلك بفرق تبلغ قيمته مليارين دولار عند مقارنة الأسعار منذ التسعينات وحتى اليوم".

وإذ ينفي البيان صحة ما أورده الموقع المذكور جملة وتفصيلاً، يؤكد أن "الإخبار الذي سيقدّمه وهاب لا علاقة له بالسنيورة، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والشفافية عند نقل المعلومات".