فريق الشباب المتطوعين يزور المغتربين بأماكن حجرهم في بعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​، بأن فريقا من الشباب الجامعيين المتطوعين بكافة الاراضي اللبنانية البالغ عددهم 80 بهدف، تفقد متابعة ​الحجر المنزلي​ للمغتربين، ودعمهم صحياً اجتماعياً ونفسياً، وذلك للتنسيق مع مصلحة مع الطب الوقائي في ​وزارة الصحة​ العامة، وبالتعاون مع البلديات، وأتت كمبادرة من بعلبك الى كل المغتربين اللبنانيين العائدين على الأراضي اللبنانية، للتأكد من مدى التزامهم بالحجر الإلزامي في منازلهم، أو عند أهاليهم.

وجرى قياس درجة حرارتهم، والاطمئنان إلى أوضاعهم الصحية العامة، والاستفسار منهم عن كيفية حجر أنفسهم بالشكل الذي لا يعرض عائلاتهم ومن يشاركهم السكن للخطر، والطلب منهم التواصل مع وزارة الصحة عند شعورهم بأي عوارض.