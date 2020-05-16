مصالحة بين عائلتي سيف الدين والعفي برعاية حزب الله وفعاليات

أفاد مراسل "الخليج 365" في بعلبك، عن أنه تمت مصالحة بين عائلتي سيف الدين والعفي في منزل الحاج حسن مظلوم في بلدة بريتال ،وذلك برعاية حزب الله قطاع بعلبك وبمساعي من رئيس بلدية بريتال الحاج علي بدر الدين مظلوم، بالإضافة إلى لجنة إصلاح بعلبك المختار عدنان زعيتر، والاستاذ نواف مشيك، والحاج هشام الفيتروني، والاخ محمد الساحلي (ابوعباس) وكبار أهالي بريتال بتاريخ ليل 14/15/5/2020.
وأكد أنه تم التوافق بين الجانبين على حل المشكل الحاصل بالطرق السلمية والتفاوض دون الرجوع إلى أسلوب العنف.
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