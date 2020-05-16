شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "الصحفيين": تحديد ميعاد انعقاد لجنة القيد تحت التمرين عقب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد ميرى رئيس لجنة القيد و وكيل نقابة الصحفيين، إن اللجنة ستعقد اجتماع عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لتحديد ميعاد انعقاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين و النقل الى جدول المشتغلن لمن امضوا المدة القانونية في جدول تحت التمرين .

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين قد فتحت من قبل باب التقدم للقيد بجدول "المشتغلين" من 7 وحتى 12 مارس الماضى .

يذكر أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين،تقدم من قبل ببلاغ للمستشار حماده الصاوى النائب العام حمل رقم 11173 عرائض النائب العام، ضد شخص يدعى "ح .ع" مقيم بقها محافظة القليوبية، وذلك لانتحاله صفة صحفى على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك، وجاء فى البلاغ أن المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا فى جداول النقابة.

وأضاف ضياء رشوان فى البلاغ أن المادة رقم 103 من ذات القانون تنص على أنه يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين فى جداول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين استثناء من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب فى الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك ورتبت المادة 115 من القانون على مخالفة هاتين المادتين عقوبة، وطالب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، النائب العام فى بلاغه باتخاذ اللازم قانونا ضد منتحلى صفة الصحفى.