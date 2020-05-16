شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "الاستعلامات" تستدعى مراسلى "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستدعى الهيئة العامة للاستعلامات، غدا الأحد الموافق 17 مايو، كلا من مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" ديكلان والش، ومدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" ا سودارسان راغافان، لمناقشة تغطيتهما للشؤون المصرية .

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات ، أكدت من قبل أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها قد أرسل طلبي استدعاء للقاء مع رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، لكل من مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" ديكلان والش، ومدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" سودارسان راغافان، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 17 مايو.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن الهدف من الاستدعاء هو مناقشة مديري المكتبين حول مدى التزامهما في بعض الموضوعات التي قاما بنشرها مؤخرا عن مصر، بالمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحفية، وكذلك تلك التي تنظم النشر في الصحيفة التي يمثلها كل منهما.