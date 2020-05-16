العراق: ارتفاع إصابات كورونا إلى 3260 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وشفاء 37 مصابًا من الوباء في البلاد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3 آلاف و260 مصابا، وحالات الشفاء إلى ألفين و126 حالة.
للحالات المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 146 ألفا و594 حالة، مضيفة أن مختبرات الوزارة سجلت اليوم 67 إصابة، وكذا شفاء 37 حالة من فيروس (كورونا).
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم السبت، أنه تم فحص 3100 حالة في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي
وأشارت إلى أنها سجلت أيضا 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 121 حالة.
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