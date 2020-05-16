إيطاليا تسجل أدنى معدل للوفيات اليومية بفيروس كورونا منذ 9 مارس

سجلت إيطاليا، اليوم السبت، أدنى معدل للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 153 حالة جديدة فقط.
وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة نشرتها السبت، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 153 حالة جديدة، وبلغ 31763.
ويعتبر هذا الرقم أدنى ارتفاع يومي للوفيات
وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 875، مقارنة مع 888 في إحصائية13 مايو، و992 في 14 مايو، و789 في 15 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 224760.
وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 72070 إلى 70187، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 808 إلى 775 حالة.
كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 2605 حالات، حيث ارتفع المؤشر من 120205 إلى 122810 أشخاص، بينما بلغت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها نحو 1.9 مليون.
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