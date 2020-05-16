كندا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 74993 حالة

أعلنت السلطات الكندية، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 74 ألفا و993 حالة.
يرفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و595 حالة.
وأشارت السلطات الكندية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، إلى أنه تم تسجيل 96 حالة وفاة؛ ما
يذكر أن 3 ملايين شخص في كندا فقدوا عملهم، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد،وكشفت مصادر أنه حتى أولئك الذين يواصلون العمل يشعرون بتهديدات مالية كبيرة في ظل انتشار الفيروس.
وأظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الكندية، أن نحو 2.5 مليون كندي ما زالوا يملكون وظائفهم، ولكن يعملون أقل من نصف ساعات عملهم العادية بين فبراير وأبريل، بسبب جائحة فيروس كورونا.
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