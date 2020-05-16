ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون ضد إجراءات مكافحة كورونا

خرج آلاف المواطنين في مختلف أنحاء ألمانيا اليوم السبت إلى الشوارع للتظاهر ضد القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب الشرطة ومنظمي هذه الحملات الاحتجاجية.
ويأتي تنظيم هذه المظاهرات في ألمانيا في عطلة نهاية الأسبوع للمرة الثانية على التوالي.
وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة برلين، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن السلطات رخصت بتنظيم 21 مظاهرة وسط المدينة ولا يزال
وكانت الشرطة المحلية تتوقع أن يصل عدد المشاركين في مظاهرة اليوم إلى خمسة آلاف شخص.
وفي مركز ولاية بافاريا، مدينة ميونخ، طلب منظمو حملة اليوم من السلطات رخصةبتنظيم مظاهرة بمشاركة عشرة آلاف شخص في مساحة ثيرزينفيس المفتوحة وسط المدينة، غير أن السلطات شددت على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وسمحت بتظاهر ألف شخص فقط في المكان.
وسبق أن وافقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تخفيف بعض القيود المفروضة لكبح تفشي كورونا، محذرة في الوقت نفسه من الاستعجال في هذه المسألة لمنع موجة ثانية من الوباء.
وسجلت في ألمانيا حتى الآن أكثر من 175 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، وتوفي 7931 من المرضى.
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