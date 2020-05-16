الجزائر.. 192 إصابة و6 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، عن تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 187 في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6821.
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 6 وفيات جديدة، مقارنةبـ7 وفيات أمس الجمعة، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا إلى 542.
وقال جمال فورار الناطق الرسمي للجنة المتابعة والرصد لفيروس كورونا، إن"عدد الإصابات ارتفع إلى 6821 حالة مؤكدة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 542، خلال 24 ساعة الأخيرة".
وتابع المتحدث: "أما فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء فقد ارتفعت إلى 3409 حالة، وهذا بعدما سجلت مصالح وزارة الصحة 138 حالة جديدة تماثلت للشفاء خلال الساعات الأخيرة".
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