كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر فلسطين: فرض حظراً كاملاً للتجول خلال إجازة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، سلسلة من الإجراءات والخطوات خلال فترة عيد الفطر المبارك، تشمل منع الحركة نهائياً للأفراد والمركبات خلال فترة أيام العيد الثلاثة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مؤتمر صحافي، إنه "ابتداء من مساء الجمعة المقبل، ستمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى وحتى نهاية يوم الإثنين"، لافتاً إلى أنه بعد عيد الفطر السعيد ستتم دراسة الإجراءات النهائية لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد اشتية، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا، واستقرار العدد الفعلي للمصابين عند 107 حالات فقط، مضيفاً: أن "الفيروس لا إطار زمني له، وأن واستراتيجيتنا المقبلة هي التعايش مع الإجراءات الاحترازية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تعافي حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما استقر عدد المصابين الذين ما زالوا يتلقون الرعاية الطبية عند 107 حالات.

وتفرض الحكومة الفلسطينية، قيوداً على الحركة منذ بداية أزمة كورونا، تتدرج بحسب الحالة لكل محافظة، حيث فرضت إغلاقاً كاملاً على عدد من المحافظات، فيما فرضت إغلاقاً جزئياً على أخرى، كما أصدرت قرارات للتحكم بسير العملية التجارية بما يمنع التجمهر والتكدس.