كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر فلسطين: فرض حظراً كاملاً للتجول خلال إجازة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فرضت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، سلسلة من الإجراءات والخطوات خلال فترة عيد الفطر المبارك، تشمل منع الحركة نهائياً للأفراد والمركبات خلال فترة أيام العيد الثلاثة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مؤتمر صحافي، إنه "ابتداء من مساء الجمعة المقبل، ستمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى وحتى نهاية يوم الإثنين"، لافتاً إلى أنه بعد عيد الفطر السعيد ستتم دراسة الإجراءات النهائية لإعادة الحياة إلى طبيعتها.
وأكد اشتية، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا، واستقرار العدد الفعلي للمصابين عند 107 حالات فقط، مضيفاً: أن "الفيروس لا إطار زمني له، وأن واستراتيجيتنا المقبلة هي التعايش مع الإجراءات الاحترازية".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تعافي حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما استقر عدد المصابين الذين ما زالوا يتلقون الرعاية الطبية عند 107 حالات.
وتفرض الحكومة الفلسطينية، قيوداً على الحركة منذ بداية أزمة كورونا، تتدرج بحسب الحالة لكل محافظة، حيث فرضت إغلاقاً كاملاً على عدد من المحافظات، فيما فرضت إغلاقاً جزئياً على أخرى، كما أصدرت قرارات للتحكم بسير العملية التجارية بما يمنع التجمهر والتكدس.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.
ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.
واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.