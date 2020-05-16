تفاصيل الإصابات الـ89 الجديدة بكورونا.. سجلت بـ7 جهات ونصفها بالبيضاء سطات

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن حصيلة جديدة فيما يخص الحالات الجديدة، التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء ما مجموعه 3388 تحليلا مخبريا.

وأظهرت بيانات الوزارة، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة، توزعت بين 58 حالة جديدة بجهة الدارالبيضاء، التي ارتفعت حصيلتها التراكمية من المصابين إلى 1940 حالة.

أما جهة فاس- مكناس، فسجلت 10 حالات جديدة بإجمالي 938 حالة، فيما سجلت جهة طنجة- تطوان- الحسيمة حالتين جديدتين، بإجمالي 948 حالة.

كما سجلت جهة مراكش- ٱسفي 15 حالة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي الإجمالي بها إلى 1255 حالة. كما سجلت حالاتان جديدتان بجهة بني ملال خنيفرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 109 حالات.

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وفي درعة تافيلات سجلت حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 586، وسجلت الجهة الشرقية حالة واحدة جديدة، ما رفع إجمالي الحالات بها إلى 178.

أما باقي الجهات، وهي الرباط سلا القنيطرة، وسوس ماسة، كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، فلم تسجل خلال هذه الفترة أي حالات جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.