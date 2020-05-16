عاجل .. 87 حالة تعافي من كورونا في 24 ساعة وحالتا وفاة ترفعان الحصيلة إلى 192

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة المتعافين بفيروس كورونا في المغرب.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوته اليوم السبت، إن الوزارة سجلت إخلال 24 ساعة الأخيرة، 87 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مجموع المتعافين من الفيروس في البلاد، اليوم السبت، إلى 3487 حالة شفاء، لتستمر نسبة التعافي في الارتفاع، وتصل إلى 51,7 بالمائة.

كما سجلت وزارة الصحة اليوم، حالتي وفاة لترتفع الحصيلة إلى 192 حالة، ولتنخفض نسبة الإماتة وتصل 2,8 في المائة.

يشار إلى أن حصيلة المصابين بكورونا وصل اليوم إلى 6741 حالة إصابة، بعد تسجيل 89 حالة جديدة، ما يقارب نصفها في جهة الدار البيضاء سطات، كما أن جهات الجنوب لم تسجل حالات إصابة جديدة، بالإضافة إلى جهة الرباط سلا القنيطرة.