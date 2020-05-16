عاجل.. 89 حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة.. الحصيلة ترتفع إلى 6741

أعلنت وزارة الصحة، عصر اليوم السبت، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوته الصحفية اليوم، إنه تم تسجيل 89 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 6741 حالة.

وسجلت نصف الحالات الجديدة بجهة الدار البيضاء سطات، وبينما سجلت باقي الإصابات في جهتي مراكش آسفي وفاس مكناس بالدرجة الأولى، وبجهات الشمال وخنيفرة بني ملال والشرق ودرعة تافلالت بدرجة أقل.

بينما لم تسجل أي حالة إصابة بجهات الرباط سلا القنيطرة وجهة كلميم واد نون والساقية المراء والداخلة واد الذهب.

واستبعدت المختبرات 3299 حالة كانت محتملة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المستبعدة من خلال تحليل مخبري، هو 78263 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.