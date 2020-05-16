وسط الخلاف بشأن كورونا.. بكين تطلب من واشنطن الكف عن “قمعها غير المنطقي” للشركات الصينية

دعت بكين الولايات المتحدة السبت، إلى وضع حد “للقمع غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية”، بعدما فرضت واشنطن قيودا جديدة على الصادرات، للحد من قدرة المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات على الحصول على أشباه النواقل.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان السبت، ردا على القرار الأميركي أن “الحكومة الصينية ستدافع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة والقانونية”.

واعلنت الإدارة الأميركية الجمعة، سلسلة من الإجراءات جديدة للحد من قدرة مجموعة هواوي التي تعتبرها “تهديدا للأمن القومي” وتتهمها بالعمل لحساب السلطات الصينية، على تطوير أشباه النواقل في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأميركية.

واكدت وزارة التجارة الأميركية، أن “هذا الإعلان يعوق جهود هواوي للتحايل على ضوابط التصدير”.

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وردا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية “نطلب بإلحاح من الطرف الأميركي الكف فورا عن قمعه غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية” مؤكدة أن ما تقوم به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يدمر السلسلات العالمية للإنتاج والتوريد والتقييم”.

وأعلنت الوزارة أنها استهدفت “بشكل استراتيجي ودقيق للغاية عمليات شراء هواوي أشباه النواقل التي ط ورت مباشرة” بفضل البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية.

ومن شأن التدابير الأميركية الجديدة تأجيج التوتر بين واشنطن وبكين، وسط خلاف قائم بينهما بشأن وباء كوفيد-19 الذي ظهر في الصين وانتشر في العالم، وهو ما أخذه ترامب مجددا على بكين الجمعة، غداة تهديده بقطع العلاقات مع العملاق الآسيوي، مؤكدا أنه لا يود التحدث إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ “في الوقت الحاضر”.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية الجمعة إن القيود “تستهدف بشكل استراتيجي ودقيق للغاية عمليات شراء هواوي أشباه النواقل التي ط ورت مباشرة بفضل برمجيات وتكنولوجيا أميركية”.