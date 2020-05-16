بعد ارتفاع أصوات منددة بمحتوى سسسلة “سوحليفة”، وتقاطر الشكايات ضدها على الهاكا، اعتبر الكوميدي يسار سلسلته ناجحة، ولها حساد، خصوصا أنها تحقق أرقاما عالية على يوتوب.
وشارك يسار على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام تدوينة، أشار فيها إلى أنه، منذ بداية شهر رمضان، وسلسلته “سوحليفة” في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا، وهو أمر يعتبره نجاحا.
وأضاف يسار في تدوينة أخرى على قصص أنستغرام،: “النجاح هو الذنب الوحيد الذي لن يغفره الحساد”.
ويأتي تعليق يسار على أنستغرام، بعد يوم واحد من وضع شكاية لدى الهاكا، موضوعها سلسلة السوحليفة، من طرف نائب بلدية القنيطرة، عزيز كرماط.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتفاع الأصوات المنددة بـ”سوحليفة” وتقاطر الشكايات على “الهاكا”.. الكوميدي يسار يعتبرها ناجحة ولها حساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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