“كورونا” يعيد ترتيب الأولويات.. عمدة طنجة: الأولية لحفظ الصحة ومركز الطب الشرعي

قال رئيس جماعة طنجة محمد البشر العبدلاوي، إن مجلسه خصص 30 مليون درهم لقسم حفظ الصحة من أجل شراء معدات التعقيم والمبيدات اللازمة لتنظيف شوارع وأحياء المدينة بشكل يومي، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وكشف العبدلاوي، خلال بث مباشر على صفحة الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بعمالة طنجة-أصيلة، أمس الجمعة، أن الجماعة قامت بقراءة ثانية في الميزانية، خلال أزمة كورونا، من أجل ترتيب أولوياتها، وأرسلتها إلى والي جهة الشمال للتأشير عليها.

ووضعت الجماعة، من ضمن أولوياتها، تدعيم قسم حفظ الصحة، بالموارد المالية والبشرية اللازمة إذ اتخذت إجراء خصم 10 في المائة من ميزانية المقاطعات الأربعة، لتدعيم قسم حفظ الصحة، ناهيك عن رفع عدد الموظفين في القسم المذكور من 10إلى ما يفوق 100 موظف جماعي.

وتحدث رئيس جماعة طنجة، عن قرب افتتاح مركز الطب الشرعي الموجود في منطقة الرهراه، مشيرا أن الأشغال فيه شبه منتهية، إذ لم يتبقى سوى ترتيبات خارجية بسيطة، تعمل الجماعة على إتمامها.

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وأوضح العبدلاوي، أن الغلاف المالي لتهيئة المركز، بلغ 40 مليون درهم، ساهمت فيه جهة الشمال بـ12 مليون درهم.

وفي السياق ذاته، كشف العبدلاوي أن مجلسه سعى في زمن الجائحة إلى تطوير الإدارة الإلكترونية، مما ساهم في تقريب خدمات الجماعة للمواطن، بينها رخص التعمير.

وأكد المتحدث ذاته، أن الجماعة تزاول مجموعة من الاختصاصات اليومية في زمن الجائحة، بينها مراقبة عمل شركتي النظافة، وتوقيع تراخيص لشركة “أمانديس” المفوض لها تدبير الماء والكهرباء للقيام بعملية التطهير السائل، فضلا عن مراقبة اشتغال ما يقارب 100 ألف مصباح في المدينة والتدخل في حال وجود عطب تقني.