خطر جديد يهدد استئناف الدوري الإسباني!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن خطرا جديدا يهدد استئناف موسم 2019-2020 بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد وضعت أكثر من مرحلة، لتقليل الإجراءات الاحترازية وتخفيف الإغلاق في البلاد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك 7 أندية من الليغا لا تزال وزارة الصحة تضعها في المرحلة صفر من تخفيف الإغلاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية، هي "ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وإسبانيول وليغانيس وخيتافي وبلد الوليد".

Advertisements

وأوضحت أن البقاء في المرحلة صفر يعني استمرار التدريبات الفردية فقط في هذه الأندية، وبالتالي التأخر في بدء استعدادات عودة الليغا.

وقالت إن الانتقال إلى المرحلة الأولى يسمح للفرق ببدء تدريبات في أزواج أو مجموعات صغيرة.

وذكرت أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يسبب عدم مساواة في تحضير الفرق لبدء الدوري.

وأضافت أنه يمكن إصدار قرار وزاري يمنح هذه الفرق حق تنظيم التدريبات الجماعية، مشيرة إلى أن رابطة الليغا تعمل على حل هذه الأزمة.