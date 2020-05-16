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شكرا لقرائتكم خبر عن الارياني: مليشيا الحوثي قرصنت امدادات طبية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل
السبت 16 مايو 2020
كشف وزير الاعلام معمر الارياني عن نهب مليشيا الحوثي الانقلابية، امدادات طبية لمواجهة فيروس كورونا.
واوضح في تصريحات صحفية، ان الحكومة ارسلت امدادات طبية لمختلف المحافظات بما فيها مناطق سيطرة مليشيا الحوثي انطلاقا من واجبها الوطني والشعور بالمسئولية الانسانية والاخلاقية تجاه كافة أبناء الشعب ومساعدتهم في مواجهة جائحة كورونا التي بدأت بالتفشي بشكل خطير في مناطق سيطرة المليشيا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي نهبت الامدادات الطبية التي ارسلتها منظمة الصحة العالمية وكانت في طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات الواقعة بمناطق سيطرتها، لتوزعها على قياداتها وعناصرها ولصالح انشطتها وبيعها في السوق، لتؤكد همجيتها واجرامها وعدم اكتراثها بمصير ملايين المدنيين المعرضين للإصابة.
وطالب الارياني الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن ومنظمة الصحة العالمية بإدانة هذه القرصنة الحوثية على الامدادات الطبية، والضغط على قادة المليشيا الحوثية لإطلاق المواد الطبية وتوزيعها على المستشفيات للمساهمة في رفع كفاءة الأنظمة الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
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