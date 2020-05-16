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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تفرض حظر تجول شاملا خلال عيد الفطر والان مع التفاصيل
السبت 16 مايو 2020
صورة أرشيفية
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم السبت، فرض الإغلاق الشامل ومنع الحركة بشكل كلي في جميع المدن والقرى الفلسطينية، خلال فترة عيد الفطر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وقال اشتية، خلال مؤتمر صحفي: إنه "بدءا من مساء الجمعة المقبلة وحتى الإثنين ستمنع الحركة كاملة في جميع المدن والمخيمات والقرى حتى نهاية يوم الإثنين، وعليه تغلق جميع المرافق العامة والخاصة عدا الأفران والصيدليات".
وأضاف اشتية أن "جميع المحال التجارية والأنشطة التجارية ستظل مفتوحة حتى يوم الجمعة المقبل، قبل أن يسري قرار الإغلاق بشكل كامل".
وجاء قرار اشتية رغم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، فضلاً عن تجاوز أعداد المتعافين نسبة 65% في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح أنه "سيعود يوم الجمعة المقبل 33 ألف عامل من الداخل، وستكون طواقم وزارات الصحة والعمل والشؤون المدنية على المداخل لإجراء ما يلزم".
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