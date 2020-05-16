شاهد.. فقراء إسبانيا يصطفون فى طوابير للحصول على طعام مجانى بسبب كورونا

السبت 16 مايو 2020

طوابير فقراء اسبانيا للطعام

وقف بعض الفقراء فى إسبانيا فى طوابير طويلة اليوم السبت فى حى ألوتشى الذي تسكنه الطبقة العاملة فى مدريد للحصول على حقائب تحتوى على سلع أساسية بعد أن صاروا فجأة من المحتاجين للمساعدات بسبب جائحة فيروس كورونا.



وأنشأت رابطة بالحى بنكا للطعام ويقوم متطوعون بتسليم الفقراء الطعام والسلع الضرورية الأخرى. وقالت رابطة حى ألوتشى إن نحو 800 أسرة حصلت على مساعدات مطلع الأسبوع الجارى.

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وقالت يليانا وهى خادمة جاءت من رومانيا للعيش فى إسبانيا "ابنى معاق. لا أعمل منذ شهور. ماليا الأمر كارثة".

وقال رفاييل بايى إنه جاء فى وقت سابق من العام الجارى من فنزويلا التى تعانى من أزمة اقتصادية ولم يجد عملا. وقال لرويترز "بعد وصولى بأسبوع بدأت الجائحة ولم أتمكن من الحصول على عمل".

وإسبانيا واحدة من أكثر دول العالم تضررا من كوفيد-19 بعد أن سجلت 230698 حالة إصابة وتوفي 27563 مصابا بالمرض. وتسببت جهودها للحد من انتشار الفيروس في توقف الإنتاح وزاد معدل البطالة بشكل حاد في مارس مما رفع عدد طالبي إعانات البطالة إلى رقم قياسي بلغ 5.2 مليون شخص.

وبحسب البيانات الحكومية يعتمد سبعة ملايين شخص على الدولة من بينهم عمال موسميون وأشخاص عاجزون عن العمل بسبب المرض ويمثل العدد 30 في المئة من قوة العمل في البلاد.