شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع سلال غذائية في تعز وشبوة والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، 1,068 سلة غذائية على النازحين والأسر الأشد فقراً في قرية الشراجه بمديرية جبل حبشي محافظة تعز، والتي استفاد منها 356 أسرة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1,300 سلة غذائية على النازحين والأسر الأشد فقرًا بمديرية بيحان محافظة شبوة، استفاد منها 800 أسرة.

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