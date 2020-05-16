شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا:ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الى 34466 حالة والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة البريطانية،اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا الى 34466 حالة بعد تسجيل 468 حالة وفاة جديدة.

Advertisements واشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي ،الى انها أحصت 3451 إصابة جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 240161 حالة مضيفة انها اجرت حتى صباح اليوم اكثر من 489ر2 مليون كشف لاشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

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