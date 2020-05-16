شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: فبركات الحسابات القطرية تثير الضحك وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إنه تحدث مع أخيه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى ، حول فبركة الحساب القطرية داعيا لهم بالحكمة والعقل.

Advertisements وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "تحدثت اليوم مع أخى الشيخ عبد الله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل".

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